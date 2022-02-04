Стали известны адреса новых ярмарок выходного дня в Симферополе

На ярмарках в Симферополе можно купить овощи на 20% дешевле, чем на рыке. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы/telegram
Каждую неделю в Симферополе проводят сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых местные жители могут приобрести продукцию на 15-20% дешевле, чем на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
На этой неделе мероприятия пройдут 5 и 6 февраля по четырем адресам:
- Энергетиков, 2 (ГРЭС);
- Героев Сталинграда 8;
- Залесская, 97 (в воскресенье);
- улица Балаклавская, 119.
На ярмарках будут представлены свежие вощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия и многое другое.
Ранее сообщалось, что Крыму почти на 10% подешевели огурцы. Рост цен был отмечен на свежие помидоры и мороженую рыбу.
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