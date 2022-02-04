В Симферополе утвердили комиссию для конкурса на должность главы администрации

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе утвердили состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового мэра города. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, в состав вошли восемь человек.

Выбирать нового главу Симферополя будут представители Совета министров РК и симферопольского горсовета.

Так, в состав комиссии вошли председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, замглавы горсовета Симферополя Надежда Аксенова, сотрудники аппарата Совмина Константин Шулежко, Виктория Шишова и Любовь Ковалинская и новый председатель Общественного совета Александр Юрьев.

Также выбирать нового мэра будут начальники подразделений горсовета Геннадий Белоус и Татьяна Костылева.

- Симферопольский городской совет назначил проведение конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 февраля. Соответствующее решение было принято депутатским корпусом единогласно, - уточнили в пресс-службе.

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