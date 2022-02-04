Трассу «Таврида» передали в федеральную собственность

Трасса "Таврида". Фото: Упрдор "Тамань"

В Крыму завершили передачу трассы «Таврида» в федеральную собственность. Обслуживать главную транспортную артерию полуострова будет Упрдор «Тамань».

- С февраля дорога А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь протяженностью более 250 км находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань»,- сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Госкомрегистр Крыма сообщил, что оформил в республиканскую собственность основной ход федеральной трассы «Таврида» и 70 сооружений дорожного транспорта, входящих в ее состав - транспортные развязки, надземные пешеходные переходы и мосты. Сообщалось, что права оперативного управления закрепили за ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Однако позже в управлении федеральных автодорог Упрдор «Тамань» опровергли эту информацию, назвав ее некорректной.

Трасса А-291 «Таврида» была официально открыта для полноценного движения транспорта 27 августа 2020 года с участием президента Владимира Путина. Ее общая протяженность 250 километров. Она включена в перечень автомобильных дорог федерального значения.

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