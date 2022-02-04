В Севастополе задержали водителя Mercedes с поддельными правами

За поддельные права мужчине грозит до года тюрьмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе под суд пойдет 56-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz за поддельное водительское удостоверение. Как сообщили в пресс-службе севастопольской полиции, мужчине грозит до одного года лишения свободы.

- Во время проверки документов автоинспекторы обнаружили, что предоставленное им удостоверение иностранного образца имеет признаки подделки. Изъятый документ был направлен на криминалистическую экспертизу, которая подтвердила, что водительское удостоверение изготовлено не на предприятии, осуществляющем его выпуск, - говорится в сообщении.

МВД по Балаклавскому району возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Несостоявшемуся водителю грозит либо ограничение свободы или принудительные работы, либо же реальное тюремное заключение сроком до одного года.

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