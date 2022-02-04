Морозная зима нагрянет в Крым на выходных: ожидается снег, дождь и ветер

Похолодание ожидается ночью в Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымская зима продолжает радовать жителей полуострова снежными пейзажами. Как сообщили в пресс-службе республиканского гидрометцентра, на этих выходных также потепления ждать не стоит, 5 и 6 февраля в Крыму ожидается снегопад, дождь и сильный ветер.

- В предстоящие выходные дни временами снег, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночная температура воздуха в субботу: 4-9 градусов ниже нуля, дневная: 0-5 градусов. В воскресенье ночью и днем 1-6 градусов, – говорится в сообщении.

С понедельника незначительно потеплеет, однако неустойчивый характер погоды сохраниться: снегопады и дожди на полуострове не прекратятся, ожидается также усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать от -0-5 градусов мороза до +0-5 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что штормовой ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Крыму 4 февраля. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

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