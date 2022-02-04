В Симферополе перекроют участок дороги на проспекте Победы 5 февраля

Временные неудобства будут связанны с дорожным ремонтом
Фото: Архив "КП"
В Симферополе с субботы перекроют участок дороги на проспекте Победы с 5 февраля. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в городе запланированы дорожные работы.
- С 5 февраля 2022 года компания АО «ВАД» начинает работы по ремонту объекта «Дублирующий проезд проспекта Победы - на участке от улицы Луговая до улицы Бородина, - говорится в сообщении.
Гостей и жителей крымской столицы просят планировать свой маршрут перед поездкой.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 февраля еще четыре школы Симферополя закрыли из COVID-19 и ОРВИ. Ранее в списке было семь школ, теперь он расширился до 11.
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