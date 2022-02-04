В Севастополе 18-летний парень пойдет под суд за попытку сбыта 2 килограммов наркотиков

В Севастополе задержали парня с двумя килограммами наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело против 18-летнего парня, который пытался сбыть почти 2 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

- В ноябре 2021 года молодой человек в отделении транспортной компании получил почтовое отправление, содержащее психотропное вещество амфетамин и наркотические средство мефедрон общей массой свыше 1,9 килограмма. Впоследствии он расфасовал наркотики на более мелкие партии и попытался сбыть,- говорится в сообщении.

Парня задержали, когда он попытался разместить один из свертков в тайник-«закладку» в районе Фиолентовского шоссе. По месту жительства у него изъявили весь объем наркотиков.

По решению суда молодой человек находится под стражей. Он обвиняется по статье о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

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