Севастополец из ревности убил подругу и пытался выдать ее смерть за суицид

35-летний мужчина убил свою 57-летнюю подругу из ревности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе 35-летний мужчина убил свою бывшую сожительницу и пытался выдать это за самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Вызов в полицию поступил от врача скорой помощи. Медики обнаружили 57-летнюю женщину с ножевым ранением в область шеи. Спасти жительницу Севастополя не удалось. В квартире находился знакомый погибшей, который сообщил медикам, что женщина совершила суицид.

- Во время распития спиртных напитков между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт, во время которого подозреваемый схватил кухонный нож и ударил женщину в область шеи. Испугавшись ответственности, подозреваемый выбросил орудие преступления в окно, а прибывших оперативников попытался убедить, что погибшая самостоятельно свела счеты с жизнью. В ходе грамотно выстроенной сотрудниками полиции беседы с подозреваемым, он сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошел на почве ревности, - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее севастополец ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью.

Преступнику предъявили обвинение по статье «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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