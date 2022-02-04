Крымские бармены назвали самые популярные напитки полуострова

Самыми популярными коктейлями Крыма являются «Лонг-Айленд» и «Белый русский» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Можно ли по выбору напитков отличить туриста от местного? Опытные крымские бармены с уверенностью ответят, что да. О самых популярных коктейлях полуострова и как с первого взгляда (и напитка) распознать турист перед тобой или местный житель «Крымской газете» рассказал бармен Игорь Чернявский.

В барной сфере молодой человек работает уже более пяти лет. За это время он успел пообщаться с тысячами людей и выделил основные отличия местного населения от туристов.

- Зачастую высокомерие - это самое главное отличие приезжих гостей. Крымчане более добрые и отзывчивые, - поделился молодой человек.

По словам Игоря Чернявского, самыми популярными напитками в барах и клубах вне зависимость от времени года среди посетителей являются «Лонг-Айленд» и «Белый русский», а в заведениях с ресторанным уклоном - именно авторские коктейли.

Что касается безалкогольных напитков, то в их приготовлении бармен зачастую использует чисто крымские ингредиенты.

- За свой период работы за стойкой большинство трав и специй были крымскими, всех и не перечислишь. Но самые популярные это однозначно мята - самая используемая трава в большинстве баров, базилик фиолетовый. Он придает коктейлям красивый темный цвет и отлично украшает напиток. Лаванда, часто сочетается с ягодами или медом и розовое варенье, которое является основой многих коктейлей, как алкогольных так и безалкогольных, - отметил Игорь Чернявский.

В своей работе крымчанин придерживается трех правил: заботиться о чистоте рабочего места, поддерживать настроение гостей и всегда выглядеть опрятно. Ведь бармен - это своего рода священник: поддерживает разговор, делится своим мнением и дает советы. По мнению Игоря Чернявских, незнакомому человеку за барной стойкой даже легче доверить секреты, чем кому-то из близких.

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