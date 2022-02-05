Погода на 5 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов тепла

Температура воды в Черном море +5…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 февраля на Крымском полуострове не очень уютно и тепло.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В город-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Днем юго-восточный ветер 6-11 м/с. Столбик термометра в дневное время поднимется до +4…6° тепла.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +3…+6°, юго-восточный ветер 1-12 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Евпатории -1…+7°, северо-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи -2…+1°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии -3…+4°, северный ветер 3-17 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском 0…+5°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -7…+2°, скорость юго-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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