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Происшествия5 февраля 2022 6:01

«Зима. Мороз. Лед»: в Крыму такси слетело со скользкой дороги в кювет

ДТП случилось в Байдарской долине Севастополя
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Машина слетела с дороги. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Машина слетела с дороги. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму произошла очередная авария из-за ненастья и гололедицы. В этот раз место действия трасса, которая проходит по Байдарской долине Севастополя вблизи села Орлиное.

- Очень скользкая дорога. Автомобиль развернуло, кинуло на встречку в кювет. Без травм. Автомобиль слегка помялся, - сообщил очевидец, разместивший фото с места ЧП в соцсети.

Пользователи соцсети высказали свои мнения в комментариях: «Скорость решает все»; «Небось резина летняя»; «Зима. Мороз. Лед. Нормально»; «Автомобиль развернуло» - может навыка не хватило?»

Напоминаем, что недавно на улице Маяковского в Симферополе. такси врезалось в светофор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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