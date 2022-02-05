«Зима. Мороз. Лед»: в Крыму такси слетело со скользкой дороги в кювет

Машина слетела с дороги. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму произошла очередная авария из-за ненастья и гололедицы. В этот раз место действия трасса, которая проходит по Байдарской долине Севастополя вблизи села Орлиное.

- Очень скользкая дорога. Автомобиль развернуло, кинуло на встречку в кювет. Без травм. Автомобиль слегка помялся, - сообщил очевидец, разместивший фото с места ЧП в соцсети.

Пользователи соцсети высказали свои мнения в комментариях: «Скорость решает все»; «Небось резина летняя»; «Зима. Мороз. Лед. Нормально»; «Автомобиль развернуло» - может навыка не хватило?»

Напоминаем, что недавно на улице Маяковского в Симферополе. такси врезалось в светофор.

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