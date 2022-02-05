В Крыму прошли совместные учения «беспилотников» и артиллерии

Новый ударный беспилотник «Орион» испытали в Крыму. Фото: Минобороны РФ

На Крымском полуострове подразделения беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота вместе с артиллеристами Южного военного округа провели тактико-специальное учение.

- Расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений отработали подготовку к стрельбе и смену огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп – сообщили в пресс-службе ЧФ.

Операторы «беспилотников» корректировали огонь и обнаруживали «врага». Артиллеристы также провели боевые стрельбы по мишеням.

Всего в учении приняли участие около 20 расчетов артиллерии ЮВО и беспилотных летательных аппаратов ЧФ.

В Крыму, напоминаем, этой зимой был испытан новый ударный беспилотник «Орион».

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