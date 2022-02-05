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Общество5 февраля 2022 7:33

В Симферополе 5 февраля перекрыли дорогу-дублер проспекта Победы

Закрыт для проезда участок от улицы Луговой до улицы Бородина
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Ограничения движения действуют с 5 февраля 2022.

Ограничения движения действуют с 5 февраля 2022.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе автолюбителей власти предупредили о том, что с 5 февраля сотрудники компании «ВАД» начнут ремонтировать дублирующий проезд проспекта Победы.

«Кирпич» повесят на участке дороги от улицы Луговая до улицы Бородина.

- Просим жителей и гостей столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения, - такое обращение появилось на сайте администрации города Симферополя.

Сроки окончания ограничений движения не обозначены.

В настоящее время автолюбители жалуются на неподобающее качество ремонта дорога, по их словам выходит, что в Симферополе новый асфальт «тает» вместе со снегом.

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