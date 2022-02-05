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Общество5 февраля 2022 8:05

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек

В республике зафиксировано 815 новых случаев COVID-19
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Крымском полуострове идет вакцинация от ковида. Фото: архив "КП"

На Крымском полуострове идет вакцинация от ковида. Фото: архив "КП"

Минздрав Республики Крым сообщил, что за истекшие сутки от ковида погибли 7 заболевших, выздоровело 552 человека.

- Зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 136 570 положительных на Covid-19, - отметили в ведомстве.

За минувшие сути врачам пришлось госпитализировать 128 мужчин и женщин.

В общей сложности за время пандемии стационарное лечение потребовалось 52 285 заболевшим.

На полуострове после Нового года, невзирая на масштабную вакцинацию, наблюдается значительный рост количества заболевших грозной хворью.

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