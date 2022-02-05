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Общество5 февраля 2022 9:50

Медведи в Крыму зимой не спят: 5 февральских фото зооуголка в Симферополе

Обитатели Детского парка прекрасно себя чувствуют в холодное время года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Медведи в Крыму зимой не спят. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Медведи в Крыму зимой не спят. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Симферопольский зооуголок, как и весь Крымский полуостров во власти зимней стужи. Но для бурых медведей крымская зима и вовсе не зима – слишком тепло, чтобы топтыгины впали в спячку. Кормят их хорошо. Завтраки и обеды регулярные, поэтому они нагуливать впрок подкожный жир не собираются. Берлога тоже не актуальна.

Тигр мороза не боится. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Тигр мороза не боится. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Амурскому тигру Джидай никакие морозы не страшны с его густой и теплой шубкой, - отмечают в пресс-службе в компании «Парки столицы» (г. Симферополь).

Еноты в февраля предпочитают отсиживаться в теплом вольере. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Еноты в февраля предпочитают отсиживаться в теплом вольере. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

А вот енотов в вольере можно увидеть все реже. Зимой симпатяги много времени проводят в утепленных укрытиях.

Лисе зима по душе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Лисе зима по душе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Бараны, волки, лисы, быки, как и положено, отращивают на зиму густой мех.

Копытные чувствуют себя отлично. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Копытные чувствуют себя отлично. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Плюс в холодное время года им добавляют дополнительный слой подстилки и увеличивают порции.

Самых же нежных обитателей зооуголка, которые не переносят минусовую температуру, загодя перевели в теплые вольеры. Поэтому обезьяны, попугайчики, дикобразы, кролики, морские свинки, носухи и лемуры на публике сейчас не показываются.

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