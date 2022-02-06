Погода на 6 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: ожидается дождь, снег и тепло до плюс 3 градусов

В Крыму зимняя погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 февраля на Крымском полуострове синоптики обещают, что сохранится неустойчивый характер погоды, а это целый комплект из снега, дождя и ощутимого ветра.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Днем юго-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Днем северо-западный ветер 8-13 м/с. Термометр ночью и днем покажет отметку в +4…+6°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +3…+6°, северо-западный ветер 4-21 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Евпатории +2…+6°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +1…+4°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +1…+6°, северо-западный ветер 4-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+5°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое 0…+6°, скорость северо-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, мокрый снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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