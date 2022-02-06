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Общество6 февраля 2022 9:11

Черноморский флот отработал обеспечение безопасности судоходства

В учениях приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ

Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ

Подразделения Черноморского флота во время учений отработали действия по обеспечению безопасности судоходства.

- На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря. В учениях приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Военнослужащие установили визуальный и радиоэлектронный контакт с назначенными целями, передавали данные о надводной обстановке и обеспечивали навигационное ориентирование кораблей.

Во время учений участвовали стационарные и передвижные радиолокационные посты ЧФ.

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