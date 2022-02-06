В Севастополе забрали в психбольницу мужчину, разгуливающего голышом по проезжей части

Фото: INFOTOWN - Новости Севастополя/"Вконтакте"

Субботнее утро севастопольцев разнообразил голый мужчина, который сначала бегал мимо машин по улице Руднева, а потом запрыгнул на крышу микроавтобуса.

Очевидцы отмечают, что пытались помочь нагому мужчине, который разгуливал по городу в «костюме Адама», но тот не принимал помощь. В итоге неравнодушные севастопольцы вызвали полицию.

- 5 февраля в районе 10 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о том, что на улице Руднева передвигается голый мужчина. При этом он вел себя неадекватно, - сообщила КП-Крым заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.

Полицейские прибыли на место и вызвали специальную бригаду, которая доставила мужчину в Севастопольскую психиатрическую больницу.

Теперь медики выяснят, почему мужчина решил пройтись голышом по улицам Севастополя в феврале.

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