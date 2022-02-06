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Общество6 февраля 2022 10:47

Где в Крыму с 7 февраля установят передвижные камеры ГИБДД: адреса

Места размещения передвижных комплексов фиксации нарушений изменятся
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму с 7 февраля изменятся места размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений.

Так, в Симферополе мобильные дорожные камеры будут стоять по 56 адресам, в Саках – по 7 адресам, в Евпатории наблюдение будут вести на 35 точках, в Ялте – на 43-х точках, в Судаке – на 14 точках, в Бахчисарае – на 8 точках, в Алуште – на 33-х точках.

В Джанкое камеры будут установлены по 11-ти адресам, в Армянске – на 4-х точках, в Керчи – по 21-му адресу и в Феодосии по 8-м адресам.

С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном портале министерства внутренних дел.

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