Где в Крыму с 7 февраля установят передвижные камеры ГИБДД: адреса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму с 7 февраля изменятся места размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений.

Так, в Симферополе мобильные дорожные камеры будут стоять по 56 адресам, в Саках – по 7 адресам, в Евпатории наблюдение будут вести на 35 точках, в Ялте – на 43-х точках, в Судаке – на 14 точках, в Бахчисарае – на 8 точках, в Алуште – на 33-х точках.

В Джанкое камеры будут установлены по 11-ти адресам, в Армянске – на 4-х точках, в Керчи – по 21-му адресу и в Феодосии по 8-м адресам.

С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном портале министерства внутренних дел.