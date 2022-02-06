В Крымской библиотеке Франко открылась выставка с олимпийскими сувенирами

Фото: пресс-служба Совета министров РК

В Крымской республиканской библиотеке имени Ивана Франко открылась выставка, посвященная олимпийским сувенирам. Артефакты для экспозиции предоставили бонисты, филаретисты и нумизматы. Это монеты и марки с символикой летних и зимних олимпийских игр Москва (1980) Барселона (1992), Атланта (1996) Сидней (2000), Ванкувер (2010), Лондон (2012) Сочи (2014).

- Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые выступают под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), пожелать им высоких результатов и привлечь внимание молодежи к значимому событию. По собранным экспонатам можно изучать историю мирового олимпийского движения, - рассказал Николай Шаповалов, зам председателя «Ассоциации Крымского клуба коллекционеров».

Фото: пресс-служба Совета министров РК

Подобные выставки сейчас открыты в Саратове, Сочи, в Красной Поляне, Брянске, Северодвинске.

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