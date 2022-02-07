Погода на 7 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: в гости прилетел южный ветер

В Ялте тепло до +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 февраля на Крымском полуострове ветреная, но относительно теплая погода. Существенных осадков не ожидается.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Без осадков. Южный ветер до 17 м/с. Днем воздух прогреется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +3…+8°, юго-западный ветер 5-15 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Евпатории +5…+8°, южный ветер 9-17 м/с. Переменная облачность.

В Керчи 0…+8°, южный ветер 6-15 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +1…+9°, южный ветер 8-18 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +5…+9°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое 0…+11°, скорость северо-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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