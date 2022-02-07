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Общество7 февраля 2022 5:49

Появилось видео «На Ай-Петри нелетная погода»

На плато возле канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» дует сильный ветер
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В горах очень холодно. Фото: Андрей Бачурин/VK

В горах очень холодно. Фото: Андрей Бачурин/VK

На Крымском полуострове хозяйничает настоящая зима. Особенно ярко ненастье проявляет свой характер в Крымских горах.

- На Ай-Петри нелетная погода, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

В объективе камер смотровая площадка возле канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри», где дует сильный ветер, а все вокруг бережно укутано в белоснежное холодное одеяние. Зябко! Особых изменений в ближайшее время ждать не приходиться.

- 8 февраля, во вторник: дождь, в горах со снегом, местами сильные осадки, в среду осадки перейдут в мокрый снег, - такие прогнозы дают специалисты Крымского гидрометеоцентра.

Нужно напомнить, что дорогу на Ай-Петри закрыли до лучших времен. Вдобавок, с 15 февраля канатная дорога останавливается для проведения профилактических работ. Ее будут готовить к курортному сезону.

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