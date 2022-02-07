Севастопольцу грозит 10 лет колонии за наркотики, найденные в пачке сигарет

Нарушителю грозит до 10 лет колонии за наркотики, которые у него нашли в пачке из-под сигарет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе у пьяного водителя нашли наркотики, спрятанные в пачке из-под сигарет, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

Как выяснилось, 37-летний горожанин купил их в теневом интернете, или так называемом даркнете.

- Во время общения с полицейскими мужчина разговаривал невнятно и заметно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Понимая, что ответственности не избежать, он сообщил стражам порядка, что в нише автомобильной двери, в пачке из-под сигарет находится сверток с наркотическим средством, - говорится в сообщении.

Наркотики у нарушителя изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что белый порошок - метилэфедрон. Водителю придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа, кроме того, теперь ему светит от трех до десяти лет колонии.

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