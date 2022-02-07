В Крыму и Севастополе 7 февраля 2022 выявлено 1373 случая заражения коронавирусом

Данные Минздрава РК

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 780 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 138 299 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 171 пациент, за все время на стационарном лечении находились 52 620 человек, - отметили в пресс-службе.

Количество выздоровевших за сутки составляет 503 человека, выздоровевших за весь период -127 519.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за последние сутки зарегистрировали 593 человек с COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 59 до 85 лет.

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