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Общество7 февраля 2022 8:02

В 4-й спортшколе Симферополя будут обучать фигурному катанию

Тренировки для детей будут бесплатными
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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У выпускников школы будут шансы стать профессиональными спортсменами

У выпускников школы будут шансы стать профессиональными спортсменами

Фото: Кирилл Мишин

На базе симферопольской спортивной школы №4 появится отделение фигурного катания. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал вице-президент Олимпийского совета РК Виталий Романов.

По его словам, официальная регистрация открытия нового отделения состоялась 1 февраля. Все тренировки для детей будут проводиться бесплатно.

- Это значит, что мы вышли из направления массовости и начали заниматься спортивной целенаправленной подготовкой, - сообщил Романов.

Он подчеркнул, что у воспитанников школы в будущем будут все шансы стать настоящими спортсменами.

Напомним, ранее в Советском районе Крыма состоялось открытие двух спортивных площадок. На все работы ушло 3 миллиона рублей.

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