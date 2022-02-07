Скончался экс-председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч

Борис Дейч. Фото: страница Юрия Гоцанюка в Facebook

Бывший председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook.

- Это невосполнимая утрата для всех нас. Он прожил долгую и достойную жизнь, был добрым, честным и порядочным человеком, не боялся трудностей, делал все для процветания родного края, - отметил Гоцанюк.

Как подчеркнул глава крымского правительства, Борис Дейч за многолетний труд был удостоен множества наград, в том числе и звания Героя Украины.

Напомним, Борис Дейч родился в 1938 году. В 1998 году занял пост первого замглавы Верховного Совета Крыма, а с 2002 возглавил его. Руководил Верховным Советом политик до 2006 года, а позже являлся депутатом Украины.

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