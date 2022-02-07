Три человека пострадали в ДТП под Белогорском 6 февраля

Автомобиль сильно помяло при столкновении. Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Богатое, что под Белогорском, утром 6 февраля произошло ДТП. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Фото: mchs.rk.gov.ru

Выяснилось, что водитель микроавтобуса «Ford Transit» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Ford Focus». Пассажирка легкового авто не смогла самостоятельно выбраться из машины, без помощи спасателей не обошлось.

- Пострадавшая пассажирка легкового автомобиля «Ford Focus» была деблокирована. Затем ее извлекли из автомобиля и передали докторам скорой медицинской помощи. Женщина была доставлена в близлежащую больницу, - говорится в сообщении.

В аварии были и другие пострадавшие, однако обошлось без госпитализации - им оказали помощь на мете.

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