Крым завалит снегом в ближайшие два дня: на полуострове объявлено штормовое

В Крыму ближайшие два дня ожидаются снегопады и дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два дня зима в Крыму не отступит: на 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными дождевыми и снежными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела, в течение суток 8, ночью 9 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах мокрый снег. 9 февраля снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, - говорится в сообщении.

Также ожидается усиление юго-западного ветра, который перейдет на северо-западный и будет достигать 15-20 метров в секунду, 9 февраля порывы усилятся до 25 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в Крыму и Севастополе 7 февраля.

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