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Происшествия7 февраля 2022 9:28

Крымчанина осудят за попытку получить банковскую карту на фиктивный паспорт

Поддельный документ он купил в интернете
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымчанин попал под уголовное дело за попытку оформить карту на фиктивный паспорт

Крымчанин попал под уголовное дело за попытку оформить карту на фиктивный паспорт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии перед судом предстанет местный житель за попытку оформить банковскую карту на фиктивный паспорт гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта), - говорится в сообщении .

Уточняется, что поддельные документы мужчина приобрел через интернет. Теперь уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что феодосийцу грозит 7 лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором пострадал человек. Не справившись с управлением, он врезался в опору линии электропередач.

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