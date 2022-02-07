Десятки улиц Симферополя остались без воды 7 февраля

По некоторым адресам воды не будет до самого вечера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе жители десятков улиц остались без воды 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Уточняется, что временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Так, до 16.00 краны будут сухими на улицах Киевская (частично) и Железнодорожная, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 17.00 без воды остались жители улиц Майская, Ясная, Школьная, Степная, Апрельская, Тихая, Тенистая, Отважных , Фестивальная, а также прилегающих улиц и переулков.

Кроме того, до 17.00 воды не будет по адресам: улица Днепровская, улица Аянская, улица Дружбы, улица Соколиная, улица Шевченко, улица Красных Зорь, а также на прилегающих улицах и переулках.

Напомним, два десятка улиц Симферополя будут оставаться без света 7 и 8 февраля.

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