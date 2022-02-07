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Общество7 февраля 2022 10:04

В Симферополе за проезд без масок оштрафовали 14 человек 6 февраля

За прошлую неделю штрафы за проезд без масок получили 135 симферопольцев
Ирина ГЕРЦ
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За соблюдением антиковидных мер следят мобильные группы

За соблюдением антиковидных мер следят мобильные группы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе за день оштрафовали 14 «безмасочников». Как сообщили в пресс-службе администрации города, именно столько административных протоколов за проезд без масок в общественном транспорте было составлено в воскресенье 6 февраля.

- Обследовано 47 маршрутных транспортных средств. По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения было составлено два первичных акта, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, за прошедшую неделю в Симферополе было составлено 135 протоколов за проезд без средств индивидуальной защиты. Всего мобильные группы обследовали 369 городских автобусов.

В транспортных средствах муниципалитета регулярно проверяется соблюдение антиковидных мер - уборка салона и постоянная дезинффекция, добавили в пресс-службе администрации.

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