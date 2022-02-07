В 2022 году на ремонт школ и детсадов Симферополя потратят 300 миллионов рублей

В этом году в Симферополе отремонтируют несколько детсадов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году на сферу капитального строительства школ и детсадов Симферополя выделено порядка 300 миллионов рублей.

- Предусмотрено финансирование для реализации 12-ти объектов по дошкольному образованию в размере 68 миллионов 115 тысяч 839 рублей и 26-ти объектов по среднему школьному образованию в размере 258 миллионов 952 тысяч 923 рублей, - цитирует КИА начальника департамента капитального строительства горадминистрации Василия Хомутова.

Уточняется, что средства выделены в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь». Они предназначены не только на разработку проектно-сметной документации, но и на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что на проект ремонта художественного музея в Симферополе потратят 11 миллионов рублей. В настоящее время идут поиски исполнителя.

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