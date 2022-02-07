Керченский егерь через суд добился права жить в лесу

Мужчина проработал егерем 26 лет Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Лесничество под Керчью через суд пыталось выселить егеря, вышедшего на пенсию, из закрепленных за ним участков в лесу. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Крыма, в ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» егерь работал на протяжении 26 лет.

Лесничество требовало от бывшего егеря освободить занимаемые им здания на территории Марьевского леса общей площадью около 300 квадратов. Кроме того, от пенсионера требовали избавиться от ульев с пчелами, которых он разводил там же - на территории лесничества.

- Бывший наемный работник в суде пояснил, что в 1989 году, при приеме его на работу егерем, за ним был закреплен участок Марьевский лес и руководство лесхоза предоставило ему право проживания в данных помещениях. С течением времени мужчина перевез туда свою семью, включая детей, а в 2015 году после увольнения в связи с выходом на пенсию продолжил проживать в данных зданиях, - рассказали в пресс-службе суда.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону истца, так как лесничество допустило массу нарушений, в частности, после выхода на пенсию егеря, на его место так и не взяли нового сотрудника.

От требований в части освобождения территории лесничества от ульев отказался сам истец. Как уточнили в пресс-службе Ленинского суда, решение еще не вступило в законную силу.

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