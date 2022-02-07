Новым директором Корпорации развития Крыма стал Даниил Пидаев

Фото: пресс-служба Министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым

В Крыму назначили нового генерального директора Корпорации развития. Как сообщили в пресс-службе правительства, им стал Даниил Пидаев, ранее занимавший должность заместителя гендиректора организации.

- Даниил Пидаев сменил на посту Дмитрия Ворону, который освободил должность по собственному желанию. Он возглавлял Корпорацию развития Крыма с 2020 года, - говорится в сообщении.

Известно, что на должность замруководителя корпорации Даниил Пидаев пришел в марте 2021 года. Ранее он работал в министерстве строительства и архитектуры, а также в службе финансового надзора Республики Крым.

Напомним, Корпорация развития Крыма занимается поиском инвесторов и продвижением инвестиционного потенциала РК, комплексным сопровождением инвесторов, а также подбором инвестиционных площадок и оказанием консалтинговых услуг. В прошлом году сумма инвестиций, которые были привлечены в Крым, составила 115 млрд рублей.

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