Симферопольцев за неделю оштрафовали почти на 500 тысяч рублей

За неделю в Симферополе штрафы заплатили более 100 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 января по 4 февраля жителей Симферополя оштрафовали почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Было составлено 173 административных материала по факту нарушений правил благоустройства, незаконной торговли, парковки на газонах и несоблюдения тишины.

- В результате рассмотрения 173 протоколов по 100 административным нарушениям назначен штраф, по 4 – предупреждение. Общая сумма вынесенных штрафов составила 455 500 рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, в городе также продолжают следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Так, за минувшую неделю были оштрафованы 135 симферопольцев, 14 - за последние сутки.

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