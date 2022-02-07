На строительство дома для льготников в Симферополе выделили еще 124 миллиона рублей

Строительство дома для льготников тянется с 2017 года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На вторую очередь строительства дома для льготников в Симферополе выделили 124 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, дом, рассчитанный на 180 квартир, находится микрорайоне «Залесье». Его начали возводить еще в 2017 году. Вначале его планировали достроить к декабрю 2019 года. Тогда подрядчик докладывал об опережении графика строительства, но позже выяснилось, что работы были выполнены некачественно. Подрядную организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей, а в декабре 2020 года контракт и вовсе расторгли.

Работы планировали возобновить, новый срок сдачи был намечен на 2020 год. Но процесс затянулся, так как требовалось внести ряд изменений в рабочую документацию. Был заключен контракт с частным предпринимателем на выполнение некоторых видов работ, но позже он также был расторгнут из-за их невыполнения.

Теперь, согласно новым планам, объект должны вести в эксплуатацию в июне 2022 года.

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