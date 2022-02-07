Сотню деревьев в Симферополе вырубят ради безопасности горожан

В Симферополе вырубят более сотни деревьев. Фото: simadm.ru

В Симферополе приняли решение срубить 118 аварийных деревьев ради безопасности местных жителей. Соответствующее решение было принято комиссией по итогам обследования.

- К сожалению, с учетом возраста деревьев многие из них, особенно тополя пирамидальные, уже требуют глубокой обрезки или сноса для обеспечения безопасности горожан, - сообщили «Крым 24» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, только 79 из 118 деревьев, подлежащих вырубке, находятся на улице 51-й Армии, 12 - на улице Камчатской, 10 - на улице Севастопольской, 5 - на улице Карла Маркса, еще 3 - на улице Самокиша.

Скриншот документа с сайта администрации Симферополя

В городе также продолжают следить за зелеными насаждениями и на других улицах. Так, работники МБУ «Город» недавно привели в порядок 13 неухоженных деревьев на улицах Сельвинского, Ленина и Тургенева.

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