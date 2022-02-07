Изъятые у севастопольца наркотики оценили на семь миллионов рублей

Парень расфасовывал наркотики и продавал путем закладок. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Найденные два килограмма «синтетики» у жителя Севастополя оцени почти на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

35-летний парень занимался наркоторговлей в городе, покупая товар в интернете. О его деятельности прознали в правоохранительных органах и решили проверить - подтвердилось. Несмотря тщательную конспирацию, парня вывели на чистую воду.

- В теневом сегменте сети Интернет [он покупал] различные виды синтетических наркотиков, затем фасовал их на разовые дозы и в дальнейшем сбывал с помощью тайниковых закладок на территории Севастополя, - говорится в сообщении.

Дома у него нашли около двух килограммов мефедрона, экстази, а-PVP и кокаина, стоимость которых по ценам черного рынка может достигать семи миллионов рублей.

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