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Политика7 февраля 2022 13:56

Севастопольский департамент сельского хозяйства возглавила чиновница из Ярославля

Главой департамента стала Наталия Скорюкова
Ирина ГЕРЦ
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Наталия Скорюкова. Фото: пресс-служба администрации Ярославля

Наталия Скорюкова. Фото: пресс-служба администрации Ярославля

В Севастополе назначили нового начальника департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Как стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве, высокий пост заняла экс-чиновница из Ярославля Наталия Скорюкова.

Ранее чиновница работала в Ярославле, где занимала различные руководящие должности. Так, с 2016 года Скорюкова был директором ООО «Самовар», а позже возглавила управление потребительского рынка мэрии Ярославля. Администрацию города чиновница покинула в начале 2021 года.

Обязанности руководителя департамента сельского хозяйства Севастополя с ноября 2021 года занимал Максим Рожков, после того, как прежнего директора структуры правительства - Вадима Кирпичникова - суд Симферополя отправил под домашний арест за превышение должностных полномочий.

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