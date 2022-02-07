ЦУР составил рейтинг глав администраций по работе в соцсетях

Работа в соцсетях позволяет наладить диалог с жителями полуострова Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оценкам ЦУР Республики Крым, в «зеленую» зону отличников по работе соцсетями в январе попали 13 органов власти из 27.

В лидерах Джанкойский, Ленинский и Раздольненский районы, у которых ответ на обращение в среднем составляет не более 4 часов 30 минут. Далее по мере убывания идут Керчь (7 часов 42 минуты), Саки (6 часов 22 минуты), Белогорск (5 часов 15 минут) и Бахчисарай (3 часа 48 минут).

В рейтинге официальных соцсетей глав администраций на первом месте глава администрации Ялты Янина Павленко, на втором - глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

Также за прошедший месяц отличились глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко и глава администрации Армянска Василий Телиженко. Уточняется, что оценивалось качество контента, просмотры, реакции и интерес аудитории.

- Система рейтингования полностью основана на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы», - пояснил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко. - Это информативный продукт, который помогает руководителям в анализе ситуации на местах и принятии управленческих решений.

По его словам, такая работа позволяет наладить диалог с жителями полуострова, которые активно пользуются соцсетями.

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