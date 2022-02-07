Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 13:57

ЦУР составил рейтинг глав администраций по работе в соцсетях

В лидерах лучших официальных соцсетей - глава администрации Ялты
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работа в соцсетях позволяет наладить диалог с жителями полуострова

Работа в соцсетях позволяет наладить диалог с жителями полуострова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оценкам ЦУР Республики Крым, в «зеленую» зону отличников по работе соцсетями в январе попали 13 органов власти из 27.

В лидерах Джанкойский, Ленинский и Раздольненский районы, у которых ответ на обращение в среднем составляет не более 4 часов 30 минут. Далее по мере убывания идут Керчь (7 часов 42 минуты), Саки (6 часов 22 минуты), Белогорск (5 часов 15 минут) и Бахчисарай (3 часа 48 минут).

В рейтинге официальных соцсетей глав администраций на первом месте глава администрации Ялты Янина Павленко, на втором - глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

Также за прошедший месяц отличились глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко и глава администрации Армянска Василий Телиженко. Уточняется, что оценивалось качество контента, просмотры, реакции и интерес аудитории.

- Система рейтингования полностью основана на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы», - пояснил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко. - Это информативный продукт, который помогает руководителям в анализе ситуации на местах и принятии управленческих решений.

По его словам, такая работа позволяет наладить диалог с жителями полуострова, которые активно пользуются соцсетями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

0