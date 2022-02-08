Погода на 8 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: пасмурно и сыро

В Севастополе воздух прогреется до +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 февраля на Крымском полуострове штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, в горах мокрый снег. Все это великолепие гармонично дополнит мощный ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачность. Временами дождь. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Северо-западный ветер разгонится до 20 м/с. Столбик термометра поднимется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +7…+9°, южный ветер 1-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +4…+8°, южный ветер 7-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +7…+8°, южный ветер 6-15 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +7…+9°, южный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +2…+9°, северный ветер 4-16 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +4…+9°, скорость юго-восточного ветра 4-12 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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