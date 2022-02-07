В аэропорту Симферополя открыли выставку гражданской авиации

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту «Симферополь» открылась выставка работ споттеров. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, экспозиция приурочена ко Дню работника гражданской авиации, который празднуют в стране 9 февраля.

Авторами представленных работ являются участники официальных споттингов, проводившихся в разные годы в симферопольском аэропорту. Увидеть выставку можно в зоне регистрации пассажирского терминала.

- На фотографиях запечатлены взлеты, посадки и руление самолетов, а также их обслуживание на перроне в аэропорту. Демонстрируются разные типы воздушных судов: от небольших 50-ти местных Bombardier CRJ-100/200 до двухпалубных Boeing 747, вмещающих на борт более 500 пассажиров. На фотографиях также присутствуют лайнеры в спецлевреях: Boeing 747 с изображением морды амурского тигра на носу и Airbus A321 - с русскими национальными узорами гжель в хвостовой части, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что споттинг является очень популярным увлечением среди крымчан. Оно заключается в наблюдении за самолетами и фотографированием.

В аэропорту Симферополь споттеры снимают заход на посадку, приземление, руление и взлет самолетов.

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