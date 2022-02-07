Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 8 февраля 2022

Свет пропадет на время. Фото: архив "КП"

8 февраля часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электричества. Перебои с подачей света произойдут из-за ремонта трансформаторов и прочего оборудования. .

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16

ул. Пушкина, 40/4, 35

ул. Маяковского, 1/3-5 (нечет)

ул. Пушкина/Маяковского, 35/2

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова, 65-101 (нечет)

ул. Ракетная, 20-26 (чет), 17

ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

ул. Карамфиль, 28-50 (чет), 29-55 (нечет)

ул. Дюльбер, 30-58 (чет), 29-57 (нечет)

ул. Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

ул. Сербест, 12-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

ул. Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)

ул. Озимая, 5

ул. Гарбий, 14-46 (чет)

ул. Э.Уланова, 1

ул. Дорожная, 16-66 (чет), 15а-47а (нечет)

ул. Молодых Подпольщиков, 16, 20-68 (чет), 17-71 (нечет)

ул. Садовая, 94-102 (чет), 93-103/9 (нечет), 85/16

ул. Кечкеметская, 1а-49 (нечет), 53

ул. Стрелковая, 40-66 (чет), 45-57 (нечет)

пер. Трамвайный, 2-12 (чет), 1, 3, 7-15 (нечет)

ул. Красная, 36-56 (чет), 33-53 (нечет)

ул. Свободная, 49

ул. ВИЛАР, 10-54/57 (чет), 19-61 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

село Терновка: ул. Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; ул. Куйбышевская 2-26,1-29; ул. Ленина 4-6,7-а,5; ул. Подгорная 2-4,1-3; ул. Солнечная 14,18,2-10,5-А,11-Б,9;16-А,14,5-15;1-3;11; ул. Ленина 1-3,7;1; ул. Куйбышевская 1-А

с 9.00 до 12.00

ул. Кронштадская 12-38; ул. Бакуниной 2-24,5; ул. Витебская 2,1-21; ул. Горпищенко 53-59;61;63-Б, ул. Ладожская 20; ул. Муромская 56-60,64-78,19-45;38-42; ул. Томская 44,37;46-70,39-63; ул. Ярославская 20-46,17-43; ул. Вологодская 19.

с 8.00 до 16.00

ул. Парковая 14-б,14-д,22/17, ул. Адмирала Фадеева 40

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