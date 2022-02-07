В Крыму в муниципальную собственность передадут более ста земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества Республики Крым

Министерство имущества и земельных отношений Крыма передаст 100 земельных участков для сельскохозяйственного использования в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

- В собственность муниципалитетов будет передано 100 земельных участков: в собственность Нижнегорского района - 70 земельных участков; Ленинского района - 12 участков; Кировского района - 16 участков и Белогорского района - 2 земельных участка, - говорится в сообщении.

Передача земли была согласована членами комитета. Таким образом, участки перейдут из государственной собственности в муниципальную.

Как подчеркнула глава Минимущества РК Лариса Кулинич, данная мера направлена на обеспечение развития муниципальных образований, в том числе путем увеличения поступлений денежных средств в местные бюджеты, например, от предоставления земельных участков в пользование.

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