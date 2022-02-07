Ущерб от вывоза грунта в Языковой балке в Севастополе оценили в 44 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться в ситуации с незаконным вывозом грунта в Языковой балке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Как стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве, впервые нарушения законодательства в Языковой балке были выявлены еще в 2019 году. За это время в отношении нарушителей - организаций «Листригоны» и «Техноюг» - было вынесено восемь постановлений. Размер ущерба составил 44,7 млн рублей. Судебные разбирательства по данному факту все еще продолжаются.

- То, что происходит в Языковой балке, не соответствует никаким нормам, нет никаких документов, которые бы позволяли эту деятельность вести. Продолжаем контролировать судебный процесс, прошу коллег из правового отдела подключиться. Надо еще раз вернуться к этому вопросу, - отметил Михаил Развожаев.

Напомним, уголовное дело в отношении частного предприятия, которое под видом берегоукрепительных работ под Севастополем занималось добычей гальки, было возбуждено осенью 2019 года. Директор Сергей Скурский не скрывал, что продает гальку, но объяснял, что занимается в первую очередь берегоукреплением для будущего туристического комплекса.

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