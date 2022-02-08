Что цветет на Южном берегу Крыма зимой: 5 атмосферных фото Гурзуфа в феврале 2022

Нежные цветы украсили деревья на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский курорт Гурзуф у подножия знаменитой горы Аю-Даг привлекает к себе внимание в любое время года.

Гурзуф в феврале. Фото: Алекс Кедми/VK

Главный козырь здешних мест – красивые пейзажи и природа.

Подснежники. Фото: Алекс Кедми/VK

- Цветущий Гурзуф в феврале, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Подснежник - это неизменный герой всех публикаций о первоцветах.

Белый цвет к лицу любому растению. Фото: Алекс Кедми/VK

Но и другие растения не отстают от смелых подснежников, радуя мир раскрывшимися бутонами. Да, возможно цветы скромнее по размерам, но это не умаляет их значимости. Все-таки на дворе - февраль, да и погода соответствующая.

- 8 февраля пройдут дожди, в горах со снегом. 9 февраля - снег и мокрый снег, - такой неутешительный прогноз дают синоптики Крымского гидрометцентра.

На ЮБК в феврале можно полюбоваться яркими плодами. Фото: Алекс Кедми/VK

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