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Происшествия8 февраля 2022 6:30

Квартирант обчистил дом крымчанина на 250 тысяч рублей

Прожив в чужом владении полгода, он внес плату только за один месяц
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Приехав в Крым из другого региона России, мужчина снял на полуострове дом

Приехав в Крым из другого региона России, мужчина снял на полуострове дом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На протяжении полугода нечестный квартирант придумывал отговорки, чтобы не платить за аренду дома в Крыму. Кроме того, решив съехать, мужчина обчистил чужое владение на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Россиянин приехал в республику с семьей. За первый месяц аренды заплатил 45 тысяч рублей, как и положено. Однако дальше каждый раз находил отговорки, чтобы отсрочить оплату, пользуясь добротой владельца дома. Когда терпение хозяина иссякло, он наведался в свои владения и обнаружил не только отсутствие квартиранта, но пропажу мебели и бытовой техники.

Позже выяснилось, что 34-летний россиянин успел продать часть награбленного через интернет. Теперь ему светит до пяти лет колонии.

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