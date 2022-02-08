Совмин подписал соглашение о сотрудничестве с Крымской железной дорогой

ФГУП «Крымская железная дорога» является крупнейшим транспортным предприятием Республики Крым. Фото: пресс-служба Председателя Совмина РК

Совмин Республики Крым подписал соглашение о сотрудничестве до конца 2025 года с крупнейшим транспортным предприятием полуострова - ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, это позволит развивать не только железнодорожную отрасль на полуострове, но также и социально-экономические сферы.

- Двустороннее сотрудничество позволит повысить уровень транспортной обеспеченности полуострова, эффективно реализовывать инвестиционные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в республике, - сообщил Гоцанюк.

Кроме того, будет возможно установить выгодное партнерство с промышленными предприятиями республики и укрепить взаимодействие по вопросам транспортной безопасности. Приоритетом также является развитие и модернизация инфраструктуры пассажирского комплекса, увеличение грузооборота и улучшения сервиса в сфере транспортно-логистического обслуживания.

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