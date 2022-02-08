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Происшествия8 февраля 2022 10:02

Ялтинец заплатит два миллиона рублей штрафа за срубленный вековой дуб

Дерево ценной породы мешало строительному процессу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Ялтинец, самовольно спиливший столетний дуб, компенсирует муниципалитету убытки в размере 1,8 миллиона рублей

Ялтинец, самовольно спиливший столетний дуб, компенсирует муниципалитету убытки в размере 1,8 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самовольный спил векового дуба обернулся для ялтинца крупным штрафом, сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда Республики Крым.

Являясь владельцем участка в поселке Массандра, мужчина затеял на нем строительство. Мешавшее дерево ценной породы он не пожалел и спилил, на что ордера в уполномоченном органе не получил. По данному факту есть очевидцы и фотографии выполнения работ. В суде мужчина заявил, что дерево на хранение ему не передавалось, однако данные Госкомрегистра показали обратное.

- На основании полученных фотографий дерева, специалист-дендролог сделал заключение, согласно которому дерево относится к виду дуб пушистый, ценной породы, - говорится в сообщении.

Теперь мужчине придется компенсировать нанесенные ущерб, заплатив штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

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