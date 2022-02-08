В Севастополе при пожаре в жилом доме эвакуировали десять человек 8 февраля

Из горящего дома эвакуировали десять человек. Фото: mchs.rk.gov.ru

Сегодня, 8 февраля, в Севастополе на улице Хрусталева горел жилой дом, сообщили в главке МЧС города-героя. О происшествии стало известно в 12.19 утра.

- В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Хрусталева виден дым на первом этаже многоквартирного дома, - говорится в сообщении.

На место была отправлена дежурно-спасательная часть. К настоящему моменту из дома эвакуировали десять человек, в том числе двух детей. Сейчас последствия пожара продолжают ликвидировать огнеборцы.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре под Алуштой погиб человек. Огонь тушили около четырех часов.

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